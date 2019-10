New York : 4 personnes tuées et 3 autres blessées lors d'une fusillade

ETATS-UNIS - Au moins 4 personnes ont été abattues lors d'une fusillade à New York, ce samedi matin. Trois autres ont été blessées.

Quatre personnes ont été tuées, samedi matin, à proximité d'une boite de nuit de Brooklyn, où étaient illégalement organisés des paris. Selon la police, la fusillade, qui a éclaté aux environs de 7h du matin, heure locale, a fait également trois blessés, deux hommes et une femme, dont les jours ne sont pas danger. Aucune arrestation n'a pu être effectuée et on ignore encore les raisons qui ont conduit à ce drame, selon le porte-parole de la police new-yorkaise cité par CNN.

Les victimes sont âgées de 32 à 49 ans. Deux armes à feu ont été retrouvées sur place, selon les premiers éléments de l'enquête. "Il est un peu trop tôt pour savoir s'il s'agit d'une dispute, ou d'une altercation à cause de paris, ou d'un cambriolage", a dit à la presse Dermot F. Shea, un responsable de la police new-yorkaise.

La ville sortait d'un mois de septembre à 67 incidents avec des armes à feu, contre 71, l'année précédente. Il s'agissait alors du plus bas bilan en la matière depuis la mise en place d'une base de données les comptabilisant, en 1994.