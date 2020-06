New York : un policier inculpé pour une prise d'étranglement, interdite dans cet Etat

Les faits pour lesquels David Afanador risque jusqu'à sept ans de prison, selon le bureau de la procureure de Queens, remontent à dimanche. En début de matinée, vers 8h heure locale, ce policier de New York est en intervention. Son groupe se retrouve face à trois hommes, visiblement en état d'ébriété, qui s'en prennent à eux verbalement. Quand l'un d'eux, noir, semble prendre une canette fichée dans une poubelle, quatre officiers se jettent sur lui. David Afanador pratique alors une prise d'étrangement pendant plus de dix secondes.

Or la prise d'étranglement, déjà interdite par la police de New York, est un délit dans cet Etat depuis que son parlement, notamment, a adopté le "Eric Garner Anti-Chokehold Act" le 8 juin dernier. Ce nom fait référence à un homme noir mort en 2014 lors de son interpellation à Staten Island (New-York) pour suspicion de trafic illégal de cigarettes. Alors qu'il n'était pas armé, il avait succombé après qu'un policier lui avait fait subir une prise d'étrangement. Son décès avait fortement heurté l'opinion aux Etats-Unis et à travers le monde comme celui, six ans plus tard, de George Floyd. Dans ce cas également, l'autopsie a montré que la pression exercée par les policiers sur le torse et le cou étaient à l'origine de la mort.