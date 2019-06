Accusation de viol contre Neymar : la victime présumée entendue par la police brésilienne

La femme qui accuse le footballeur brésilien Neymar de l'avoir violée à Paris s'est présentée, vendredi, à un commissariat de Sao Paulo pour une déposition. Najila, mannequin de 26 ans, est arrivée sur les lieux vers 12 heures (15 heures GMT), le visage couvert d'une veste noire, escortée par des policiers pour se frayer un chemin entre des dizaines de caméras.





Après six heures de déposition, elle est sortie du commissariat sans parler à la presse. D'après le site Uol, qui a révélé le scandale, sa déposition a été filmée et seule des femmes policières, au nombre de trois, ont été admises dans la salle où elle a été entendue. Toujours selon Uol, un rapport médical a conclu que la jeune femme ne présentait pas de lésions génitales. Ce rapport correspondrait à un examen effectué à la demande de la police vendredi dernier, soit plus de 15 jours après le viol supposé, après que la victime présumée eut porté plainte.