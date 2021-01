Niger : 100 morts et une vingtaine de blessés après les attaques de deux villages

Selon la télévision, les autorités ont ainsi promis l'installation "d'une compagnie militaire" dans le cadre de l'opération anti-djihadiste nigérienne "Almahaou" (tourbillon en langue locale) "pour sécuriser tous les villages menacés" dans la zone. Le président Mahamadou Issoufou dirigera un Conseil national de sécurité exceptionnel lundi matin, selon une source à la présidence. Il a fait part dimanche dans un tweet de ses "condoléances les plus émues aux populations de Tchombangou et Zaroumdareye, suite à l’attaque lâche et barbare de leurs villages".

Sept soldats avaient été tués le 21 décembre dans l'ouest, où sévit régulièrement l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS). Et 34 personnes avaient été massacrées le 12 décembre dans le village de Toumour dans le sud-est, une attaque revendiquée par Boko Haram.

Le Niger a organisé en décembre une série d'élections, d'abord municipales et régionales le 13 décembre, puis présidentielle et législatives couplées le 27 décembre. Le second tour de la présidentielle doit se dérouler le 20 février. La région de Tillabéri est placée sous état d'urgence depuis 2017. Pour lutter contre les djihadistes, les autorités ont interdit depuis un an la circulation à moto nuit et jour et ordonné la fermeture de certains marchés soupçonnés d'alimenter "les terroristes".

Pays parmi les plus pauvres du monde, le Niger lutte depuis des années contre des groupes djihadistes sahéliens dans sa partie occidentale et les islamistes du groupe nigérian Boko Haram dans le sud-est, sans parvenir à les vaincre, malgré la coopération régionale et l'aide militaire occidentale.