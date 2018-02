Niger : des agents français auditionnent les réfugiés

Les images des marchés aux esclaves en Libye ont fait le tour du monde ces derniers mois. Un enfer vécu par les migrants, qui avait convaincu Emmanuel Macron d'organiser un corridor sanitaire pour ces candidats à l'asile. La France s'est ensuite engagée à accueillir 3 000 personnes d'ici 2019. Et pour leur éviter les dangers d'une traversée clandestine de la Méditerranée, elle a décidé d'envoyer au Niger des agents qui instruisent les dossiers sur place.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.