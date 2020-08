Niger : que sait-on de la zone de Kouré où les Français ont été tués par des hommes armés ?

NIGER - Huit personnes, dont six Français et deux Nigériens, ont été tuées dimanche par des hommes armés dans la zone de Kouré. Située au sud-ouest du Niger, cette région est "fortement déconseillée" par le ministère des Affaires étrangères en raison du risque terroriste.

"Il y a huit morts : deux Nigériens dont un guide (touristique) et un chauffeur, les six autres sont des Français", a déclaré le gouverneur de Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiella. Ces huit personnes ont trouvé la mort dans une attaque perpétrée par plusieurs hommes armés.

Sanctuaire des dernières girafes de l'ouest

Le drame s'est déroulé dans la zone de Kouré, située à une centaine de kilomètres au sud-est de Niamey, la capitale du Niger. Cette partie du pays est connue pour abriter les dernières girafes d'Afrique de l'ouest, une espèce endémique que de rares touristes viennent observer. "Depuis 20 ans, des efforts sont faits pour que le tourisme rémunère mieux que la chasse", précise sur l'antenne de LCI le député LaREM Jacques Maire, président du groupe d'amitié parlementaire France-Niger. Jusqu'à aujourd'hui, "Kouré était un des très rares endroits encore accessibles, sous conditions". L'élu déplore cette attaque qui va "fermer le Niger, et cette belle région, et rendre encore plus difficile le développement de la population".

Risque terroriste important

D'après le zonage effectué par le Quai d'Orsay, l'ensemble du Niger est en rouge - c'est-à-dire "formellement déconseillé". A l'exception justement du sud-est du pays, classé en orange, où se trouvent Kouré et Niamey. Il est "déconseillé" aux ressortissants français de s'y rendre "sauf raison impérative". Sur son site, le ministère des Affaires étrangères met en garde contre "la menace terroriste pesant sur le Niger". Des mouvements terroristes présents au Nigeria voisin, dans le sud du pays, sont notamment "susceptibles de conduire des opérations au Niger". Or Kouré est frontalier avec le Nigeria. La région de Tillabéri est donc une vaste zone instable. La circulation des motos est d'ailleurs interdite de jour et de nuit depuis janvier pour tenter de prévenir les déplacements de jihadistes.

D'une manière générale, le Niger est un pays à très grand risque. Les autorités françaises recommandent de ne pas se déplacer de nuit entre les villes, de se montrer discret sur les dates, horaires et conditions du déplacement et de circuler en convoi avec au minimum deux véhicules. Le Quai d'Orsay conseille d'éviter par ailleurs la fréquentation d’événements publics et de lieux (hôtels, bars restaurants, boîtes de nuit) non sécurisés ou excentré. En juin dernier, vingt Nigériens avaient été tuées suite dans une attaque de bandits, qui se déplaçaient également à motos. Ces derniers avaient visé trois villages proches de la frontière malienne. Selon les statistiques officielles, 174 soldats ont été tués dans trois attaques dans cette partie du Niger.

