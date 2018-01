Nigéria : 14 fidèles revenant d’une messe abattus par des hommes armés

Un groupe d’hommes armés a tué au moins 14 personnes dans la ville nigériane d’Omoku, dans la nuit de dimanche à lundi. Les victimes étaient allées suivre une messe de minuit célébrée à Port Harcourt, à 90 kilomètres de là. "Quatorze personnes sont mortes sur les lieux et douze autres, blessées par balles, ont été transportées à l’hôpital et reçoivent des soins", a indiqué une source policière à l’AFP. La police de l’Etat de Rivers a quant à elle indiqué que le nombre de victimes n’était pas encore confirmé officiellement, ajoutant qu’une "chasse à l’homme a été lancée afin que ces bandits soient arrêtés et jugés"