Nigeria : au moins 110 civils tués dans une attaque

Depuis dix ans, les habitants sont ainsi pris au piège au cœur d'un conflit qui a fait plus de 36.000 morts. Les attaques ciblent de plus en plus fréquemment des bûcherons, éleveurs et pêcheurs. En octobre, les combattants de Boko Haram avaient égorgé 22 agriculteurs qui travaillaient dans des champs situés non loin de Maiduguri, capitale de l'État du Borno, dans deux attaques séparées. Pourquoi s’en prennent-ils à des civils ? Ils les accusent d'espionner et de transmettre des informations aux militaires et milices qui combattent les violences djihadistes dans la région.