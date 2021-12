Nigeria : au moins 29 morts, la plupart des enfants, dans un naufrage

Le bateau a chaviré dans la rivière Bagwai. Au moins 29 personnes sont décédées, dont une majorité d'enfants, dans le naufrage d'une embarcation, mardi 30 novembre, dans le nord du Nigeria. "Nous avons retrouvé 29 corps entre hier (mardi) soir et ce (mercredi) matin et sauvé sept personnes. La plupart des victimes sont des enfants âgés de 8 à 15 ans", a déclaré à l'AFP Saminu Abdullahi, porte-parole des pompiers de l'État de Kano. Treize autres personnes sont toujours portées disparues.

Les enfants étaient des élèves de l'école coranique du village de Badau. Ils étaient en chemin pour assister à une cérémonie religieuse marquant l'anniversaire du prophète Mahomet dans la ville de Bagwai, de l'autre côté de la rivière.

Les naufrages d'embarcation sont très fréquents sur les rivières et les fleuves du Nigeria. La surcharge et le manque d'entretien des bateaux, le non-respect des règles de sécurité et le mauvais temps en sont les principales causes. Le mois dernier, sept fillettes ont perdu la vie, mortes noyées, dans le chavirage de leur bateau dans l'État voisin de Jigawa.