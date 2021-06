Nigeria : le chef de Boko Haram Abubakar Shekau est mort, selon un groupe djihadiste rival

Si Boko Haram n'a pas pris la parole sur la mort annoncée de son chef, son groupe rival a donné les détails du suicide qui se serait déroulé dans la forêt de Sambisa où Abubakar Shekau s'était réfugié dans sa maison. "Il a battu en retraite et s'est échappé, errant à travers la brousse pendant cinq jours. Néanmoins, les combattants (de l'Iswap) ont continué à le chercher et à le traquer jusqu'à ce qu'ils soient capables de le localiser", a raconté la voix. Après l'avoir débusqué dans la brousse, les combattants d'Iswap l'ont sommé, lui et ses partisans, de se repentir, mais Shekau a refusé et s'est donné la mort, poursuit-elle.

En plus de dix ans de conflit, et d'extension continue des attaques de Boko Haram au Niger, au Cameroun et au Tchad, l'armée nigériane n'a pas réussi à écraser l'insurrection. Plusieurs fois, elle avait même annoncé le décès d'Abubakar Shekau en 2009, 2013 et 2014, avant qu'il ne réapparaisse dans des vidéos pour se lancer dans des messages de plus en plus provocants. En 2015, il avait fait allégeance à l'EI, et son groupe était devenu le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap). Mais un an plus tard, il est désavoué par l'EI, qui lui reproche notamment l'utilisation d'enfants pour des attentats-suicides.