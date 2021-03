Nigeria : près de 300 adolescentes enlevées ont été libérées

Cet enlèvement de masse constituait la quatrième attaque d'écoles en moins de trois mois dans le nord-ouest du Nigeria. Des groupes criminels, appelés "bandits", multiplient les vols de bétail à grande échelle et pratiquent les enlèvements contre rançon depuis plus de dix ans dans cette partie du pays.

Depuis plus d'un an, les autorités de Zamfara discutent avec ces factions avec lesquelles ils négocient des accords d'amnistie en échange de la remise de leurs armes. Elles avaient d'ailleurs obtenu la libération en décembre dernier de 344 garçons, précédemment enlevés dans leur pensionnat de l'État voisin de Katsina. À chaque libération, les autorités nient payer une quelconque rançon aux ravisseurs. Toutefois, pour de nombreux experts en sécurité, cela ne fait que peu de doutes et leur fait craindre une multiplication des enlèvements dans ces régions minées par l'extrême pauvreté et peu ou pas du tout sécurisées.