Discriminations, harcèlement moral et sexuel : vague de départs sans précédent chez Nike

La direction a reçu plus de 43.000 réponses à son enquête et a commencé à procéder à des changements. Elle a promu récemment deux femmes à de hautes fonctions : Amy Montagne et Kellie Leonard, élevée responsable de la diversité et de l’intégration. Actuellement, seuls 38% des managers sont des femmes et 23% sont non-caucasiens.





Parmi les départs enregistrés ces dernières semaines, figure celui de Trevor Edwards, président de la marque Nike et considéré comme le successeur de Mark Parker, le PDG actuel. En interne, il était réputé pour humilier ses subordonnés lors de réunions publiques.