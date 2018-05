Nobel : scandale sexuel à l'Académie

C'est une décision inédite dans l'histoire des prix Nobel. Il n'y aura pas de Nobel de littérature cette année. En cause, l'Académie chargée de décerner la prestigieuse récompense, a renoncé. Un tiers de ses membres ont démissionné ou ont été renvoyés ces derniers mois. Un scandale au coeur duquel se trouve un de nos compatriotes : Jean-Claude Arnault, le mari d'une des académiciennes. Dix-huit femmes l'accusent de viols et d'agressions sexuelles.



