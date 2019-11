Les questions que pose la menace turque de renvoyer les djihadistes étrangers

Si le message est clair, le dispositif l'est beaucoup moins. L'homme d'Etat n'a ainsi précisé ni les modalités de renvoi, ni les pays d’origine de ces terroristes. De quoi soulever plusieurs questions.

Le message était adressé à l'"Europe". Mais le ministre turc n'a pas précisé quels étaient les pays concernés par cette mesure. Le continent, frappé par des attentats et une vague de migration, redoute cependant d'ores et déjà ce retour. D'une part pour des raisons évidentes de sécurité et de l'autre car cette mesure est hautement impopulaire.

Il est également indéniable que Paris est concernée par cette menace. Et se situe même en première ligne. Une cinquantaine de Français figurent parmi les prisonniers les plus dangereux, selon le Centre d'analyse du terrorisme interrogé par TF1.

Ce lundi, on apprend que 11 djihadistes français devraient rapidement être expulsés et renvoyés vers la France.