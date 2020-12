Non armée, plus transparente... la police britannique, un exemple à suivre ?

Paris, samedi 29 novembre, manifestation contre le texte de loi "sécurité globale" : 27 personnes en garde à vue et 23 membres des forces de l'ordre blessés. Londres, le même jour, une intervention de la police londonienne lors d'une manifestation contre le confinement aboutit à 150 arrestations, mais sans la moindre grenade lacrymogène, et aucun heurt violent. Alors que le débat sur les violences policières fait rage en France, et creuse le fossé entre les forces de l'ordre et les citoyens, en Angleterre la police bénéficie d'une côte de confiance qui fait bien des envieux.

Pour Peter Kirkham, ancien policier, l'une des raisons principales est sans doute une plus grande transparence. "Il y a des concertations avec les citoyens à plusieurs niveaux. Ensuite, lors des plaintes contre les policiers, les audiences sont menées par des indépendants, non pas par des policiers. Et enfin, les policiers ont des caméras embarquées", analyse-t-il. En 15 ans, l'usage des caméras embarquées est en effet devenu systématique pour les policiers en contact avec le public. Un outil salué par les citoyens.