Non, des arbres n'ont pas été arrachés au Pakistan au nom de l'islam

Une vidéo surprenante a émergé sur les réseaux sociaux, montrant un groupe d'hommes visiblement très remontés s'en prendre à de jeunes arbres tout juste plantés. Les végétaux sont arrachés, tandis que les messages qui accompagnent cette séquence nous indiquent que la scène a été tournée au Pakistan.

Pourquoi une telle action ? Un tweet publié en anglais et visionné plus de deux millions de fois livre une explication. En marge d'un projet lancé à l'échelle nationale par les autorités et visant à planter des milliers d'arbres, la foule aurait entrepris ces déracinements en le justifiant par le fait que ce serait "contraire à l'islam". Un message ensuite traduit par des internautes en français, contribuant à propager cette version des faits. "C'est ça le Pakistan et le salafisme", s'indigne un internaute visiblement peu au fait des revendications réelles de la population locale.