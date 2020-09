Non, deux touristes français n'ont pas causé une centaine de contaminations au Covid-19 en Islande

Partis en vacances en Islande durant l'été, deux touristes français ont été mis en cause pour avoir entraîné la contamination d'une centaine de personnes sur l'île. Une information relayée dans un premier temps par la presse islandaise, puis reprise sur les réseaux sociaux et les médias français. Pourtant, quelques jours plus tard, les autorités se sont montrées très prudentes. Elles estiment aujourd'hui que viser les deux Français ne repose "sur aucune preuve".

L'attitude des deux touristes n'aurait pas été exemplaire : "J’ai des informations selon lesquelles il était difficile de leur faire suivre les instructions" relatives à leur quarantaine, a poursuivi Guðnason, laissant entendre qu'ils auraient fait preuve de négligence. Une version des faits largement relayée, mais depuis contestée par la police islandaise. Si "les mesures sanitaires n’ont pas été suivies au maximum" par les deux jeunes gens, "il n’y a pas eu de violation des règles d’isolement" et "il n’y a aucune raison d'imposer une amende", a-t-elle réagi.

Le patron d'une entreprise partenaire des autorités sanitaires islandaises dans les campagnes de tests a par ailleurs jugé "injuste et sans fondement" l'accusation portée contre les deux Français. "L'hypothèse selon laquelle les touristes français auraient violé la quarantaine ne repose sur aucune preuve", a lancé Kari Stefansson. Jugeant "également possible, voire plus probable, qu’il y ait eu d'autres personnes dans cet avion qui ont été infectées et étaient suffisamment tôt dans l’infection pour qu’elles n’aient pas été détectées à la frontière".

Impossible, donc, d'incriminer les deux ressortissants français. Si une souche spécifique du virus, la même que celle repérée lors du dépistage de ces touristes, a bien été identifiée lors de ces contaminations massives à Reykjavik, rien ne permet aujourd'hui de les tenir responsables de la centaine de nouveaux cas recensés sur l'île nordique.