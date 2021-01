Non, Trump n'a pas déclassifié des documents prouvant qu'Obama "finançait Al-Qaïda"

Sur Twitter, où il compte plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, le blogueur et youtubeur algérien Amine Mecifi, établi près de Londres, assure que des documents déclassifiés par Donald Trump apportent des preuves de ces malversations. Derrière son pseudo Aldo Sterone, celui qui se présente comme "le seul blogueur arabe pro-Israël" certifie qu'il avait déjà évoqué le sujet en 2015 et dresse un étrange parallèle avec le 11 septembre. Selon lui, Donald Trump devrait également déclassifier des documents sur ce sujet. Ses accusations, une fois étudiées en détails, s'avèrent trompeuses.

Relayé par des centaines de personnes, son tweet a suscité des réactions variées. Certains croient dur comme fer à cette mise en cause, tandis que d'autres sollicitent auprès de l'activiste "ex-PCF" et "anti-UE" des sources permettant d'accréditer ses propos. Ce qu'il finit par faire, en postant le lien vers un rapport officiel, transmis au président pro tempore du Sénat américain et réalisé par l'unité de surveillance et d'enquête de la commission des Finances du Sénat.

On constate donc qu'il ne s'agit ici pas du tout d'éléments liés à des documents déclassifiés par Donald Trump ces derniers mois. Si le président en a rendu publics en octobre, au sujet notamment de l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016, il s'agit ici d'un rapport qui n'a rien de confidentiel, et qui n'a jamais été conservé sous le statut secret-défense. Sa publication remonte au 22 décembre dernier.