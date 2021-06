Non, il n’est pas originaire de Canton : savez-vous d’où vient le riz cantonais ?

Petite anecdote pour briller en société : le riz cantonnais ne vient pas de Canton. Comme son nom ne l'indique pas, ce riz agrémenté de petit-pois, d'œufs et de jambon, vient de Yangzhou, une ville située à 1500 kilomètres au nord de Canton. Et d'ailleurs, les locaux ne l'appellent pas riz cantonnais, mais riz sauté.

"Bien plus tard, au 19e siècle, le maire de la ville s'est rendu compte qu'il y avait bcp de restes dans les cuisines de la ville, il a eu l'idée de les ajouter aux riz et aux œufs pour éviter de gâcher. C'est devenu l'actuel riz de Yangzhou."

Un plat ancestral, toujours très populaire à Yangzhou. Dans l'un des plus vieux restaurants de la ville, c'est le plat le plus commandé. Il fait la fierté de sa patronne qui n'a pas peur de le dire "on a le meilleur riz sauté au monde."

Et le chef cuisinier du musée de la ville, Wu Yeqing, l'a bien compris. Il suit sa recette à la lettre pour préparer le meilleur riz sauté possible. "On utilise beaucoup d'autres ingrédients", développe le chef, des petits pois, du jambon, mais aussi des crevettes et du concombre de mer. Petite astuce du chef, utiliser le riz de la veille pour qu'il ne soit plus gorgé d'eau de cuisson.