Non, il n'y a pas de couvre-feu en Allemagne

De nouvelles restrictions ont été annoncées ce jeudi en Allemagne après qu'un nombre record de cas quotidiens a été observé, avec 6.638 nouveaux cas en 24 heures. À titre comparatif, la France en enregistrait le même jour plus de 22.000. La chancelière Angela Merkel a donc ordonné, entre autres, que le nombre de participants à des événements privés soit limité dans les régions enregistrant plus de 35 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants sur sept jours. Dans ces grandes villes, confrontées à une hausse inquiétante des infections, les autorités ont elles aussi imposé des consignes.

C'est le cas à Berlin, où des "restrictions nocturnes" ont été décidées. Ainsi, les établissements devront fermer leurs portes entre 23h et 6h à partir de ce samedi soir. Durant cette tranche horaire cependant, les habitants pourront continuer de déambuler, de rejoindre des amis ou de rentrer chez eux à l'heure qu'ils souhaitent. Ils pourront même se retrouver en extérieur, sans toutefois que ces regroupements n'excédent cinq personnes. Idem à Francfort et en Cologne, où une mesure similaire a été prise. Elle entrera en vigueur vendredi soir, avec la fermeture des bars et restaurants et l'interdiction de vente d'alcool entre 22h et 06h.