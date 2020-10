Non, la Banque mondiale ne prête pas plus aux pays qui confinent davantage que les autres

Le prêt de 90 millions d'euros conclu avec les autorités biélorusses ne fait pas exception : il stipule par exemple que la somme doit permette "d'équiper, agrandir et/ou réhabiliter les unités de soins intensifs dans des établissements de santé", mais aussi de "fournir au personnel des laboratoires médicaux publics et des établissements de santé des équipements de protection médicale appropriés". Autre utilisation des fonds, aider "l'acquisition et la distribution […] d'ambulances fonctionnelles et d'équipements essentiels nécessaires à ces véhicules". Il n'est nulle part mentionné qu'un confinement est conditionné au versement de ces sommes.

De manière générale, on observe que la Banque mondiale ne s'immisce pas dans les décisions politiques des pays. Tout juste explique-t-elle soutenir des politiques de santé publique suivant les directives fixées par l'OMS. Elle se montre néanmoins très attentive quant à la manière dont l'argent versé est effectivement utilisé. Et n'hésite pas à mettre en place des procédures strictes. Dans le cadre du prêt accordé à la Biélorussie par exemple, 0,6% de la somme totale est dédié à financer un dispositif d'évaluation et de contrôle des fonds alloués, ainsi qu'à effectuer des études d'impact et des comptes-rendus.