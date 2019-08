"Non merci" : des responsables politiques du Groenland répondent à l'hypothèse d'un rachat de l'île par Donald Trump

Du côté des Etats-Unis, l'idée ne fait pas non plus l'unanimité. L'ancien ambassadeur Américain au Danemark, Rufus Gifford, ne souhaite pas voir le Groenland tomber aux mains de Donald Trump : "C’est un lieu remarquablement vierge et complexe. C’est un endroit unique en son genre. Il doit tout simplement être géré avec le plus grand soin et avec les meilleures intentions pour son peuple et pour le climat (...) Si vous croyez que Trump a l'une de ces préoccupations en tête, veuillez reconsidérer votre réalité".





Donald Trump est attendu début septembre en visite officielle au Danemark. Peut-être profitera-t-il de l'occasion pour évoquer ce sujet brûlant...