Non, un record mondial de température n'a pas été battu en Algérie

Dans un message largement relayé en commenté, un internaute a partagé une série de photos accompagnées du texte suivant : "Plus grosse température jamais enregistré au monde cette semaine en Algérie à Adrar, record du monde battu." Sur les images, on observe notamment un thermomètre électronique affichant 63 degrés, ou une poubelle en plastique ayant littéralement fondu au bord d'une route.

La première image montrant un thermomètre affichant 63 degrés est trompeuse. En effet, les relevés météorologiques ne sont pas réalisés avec ce type de matériel, mais avec des capteurs placés sous des abris spécifiques, standardisés. "Lors de la mesure de la température et de l'humidité, les capteurs doivent être protégés des rayonnements solaire et terrestre qui entraînent des variations de température. De plus, ils doivent être à l'abri des précipitations, engendrant des variations d'humidité, et de la pollution", note Météo France.

Par ailleurs, "de manière idéale, l'abri météorologique doit être installé dans un lieu représentatif de la zone géographique concernée, sans obstacle, et recouvert d'une végétation basse. En effet, la présence de sources de chaleur (bâtiments, parking, étendues d'eau), la présence d'ombres portées (dues à des arbres, par exemple) et le dénivelé du sol peuvent perturber la mesure en créant des rayonnements parasites."

Parmi les images jointes à ce tweet, plusieurs "datent au moins de 2019", fait remarquer sur Twitter le compte "Fake investigation" spécialisé dans la recherche de manipulation. "et même 2017 pour l'une d'entre elles". Lorsque l'on observe les relevés officiels de températures à Adrar, on constate ainsi qu'aucun record n'a été battu, puisque le mercure est "seulement" monté à 48,5 degrés le 2 juillet.