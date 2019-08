Disparition d'une Franco-irlandaise de 15 ans en Malaisie : des empreintes digitales en cours d'analyse

Une Franco-irlandaise de 15 ans est portée disparue en Malaisie depuis dimanche. Nora Quoirin, en vacances avec sa famille dans une réserve naturelle à 70 kilomètres de la capitale, Kuala Lumpur, séjournait à l'hôtel de Dusun Resort. Selon des informations de la BBC, la famille franco-irlandaise est arrivée à son hôtel samedi 3 août. La disparition de Nora a été constatée le lendemain par ses parents aux alentours de 6h30, heure locale. La fenêtre de la chambre était ouverte selon une proche de la famille interrogée par la chaîne anglaise.





Selon cette même source il n'est pas dans les habitudes de Nora, qui a des difficultés d'apprentissage, de partir seule. "C'est une jeune fille qui a un léger handicap et qui est plutôt timide, réservée. C'est plutôt quelqu'un de très peureuse", a confié son grand-père Sylvain Quoirin à l'AFP. Pour l'instant, la police traite néanmoins l'affaire comme une disparition et non comme un enlèvement.