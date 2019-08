Norvège : la fusillade dans une mosquée est une "une tentative d'attaque terroriste"

Selon la chaîne publique NRK, la police a trouvé plusieurs armes dans la mosquée, et une personne qui s'y trouvait est parvenue à maîtriser l'assaillant avant l'arrivée des forces de l'ordre.





Plus tard dans la soirée, non loin de l'attaque, le corps d'une femme, qui entretenait "des liens familiaux" avec l'assaillant, a été retrouvé. "Nous considérons qu'il s'agit d'une mort suspecte", a indiqué la police au cours d'une conférence de presse. "La morte est liée à l'homme arrêté plus tôt aujourd'hui".