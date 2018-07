Norvège : un homme attaqué par un ours polaire sur l'île de Spitzberg

C'est un événement suffisamment rare pour être raconté. Samedi, un homme, employé de la compagnie allemande Hapag- Lloyd Cruises et âgé d'une quarantaine d'années, a été attaqué par un ours polaire dans l'archipel norvégien du Svalbard, ont annoncé les autorités norvégiennes ce dimanche. La dernière attaque de ce genre, dans cette zone de l'Arctique où plus d'un millier d'ours polaire vivent, remontait à 2011 quand un ours s'en était pris à un groupe de 14 personnes. Un Britannique de 17 ans avait été tué, et quatre membres de l'expédition blessés avant que la bête ne soit abattue.





Ce samedi, au moment des faits, l'homme travaillait sur le bateau MS Bremen. Il se trouvait précisément à bord d'une embarcation avec un groupe de touristes pour rejoindre les côtes. Peu après avoir accosté, un ours polaire l'a attaqué "de façon inattendue" au niveau de la tête, explique la compagnie.