"Nous avons trouvé un outil idéal": SOS Méditerranée repart en mer à bord de son nouveau navire, l’Ocean Viking

LCI : Comment a débuté la quête d'un nouveau navire?





Frédéric Penard : C'était assez complexe, et frustrant. À partir du moment où, à contrecœur, nous nous sommes résignés au fait que l'Aquarius ne repartirait plus, nous avons arrêté sa location et tout de suite mobilisé une équipe pour sonder le marché. Forts de nos trois ans d’expérience, nous avions un cahier des charges très rigoureux, bien plus précis qu’à nos débuts. Nous savions ce que nous recherchions et ce que nous ne voulions pas. Nous étions aussi au fait que de nouveaux enjeux devaient être pris en compte, comme le pavillon du navire. Etant donné la situation politique actuelle, il était nécessaire d’en avoir un assez solide pour ne pas être sensible à de quelconques pressions politiques.





Il nous fallait par ailleurs un armateur qui ait un certain courage pour s’engager avec nous. Surtout avec toute la campagne de désinformation et de criminalisation de la part de certains responsables qui a été faite autour de nous, et plus généralement autour de la situation en mer Méditerranée. En synthèse, nous avions donc un trio de recherche : bateau-pavillon-armateur.





Dès mi-janvier, nous avions listé une grosse dizaine de navires potentiels. Un mois après, nous avions jeté notre dévolu sur l'un d'eux, qui aurait été idéal. Sauf qu’il a été retiré de la location en mars. A ce moment-là, nous nous sommes demandés s’il y avait eu un blocage à cause de pressions quelconques. Mais il ne faut pas voir le mal partout, à priori c’est surtout une question commerciale. Quoi qu’il en soit, nous avons dû repartir à zéro en mars.