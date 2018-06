VIDÉO - "Nous manquons de sommeil mais nous allons super bien !" La première ministre de Nouvelle-Zélande présente son bébé à la presse

La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, et son compagnon Clarke Gayford, se sont avancés vers les photographes à la mode de la famille royale britannique. En plus simple et décontractée. S'exprimant publiquement pour la première fois depuis la naissance du bébé jeudi, Jessica Ardern, 37 ans, a révélé qu'elle et son compagnon Clarke Gayford, 40 ans, avaient décidé d'appeler leur premier enfant Neve Te Aroha Ardern Gayford. "Nous avons choisi Neve simplement parce que nous l'aimons, et quand elle est venue au monde, c'était comme si ce prénom lui allait", a déclaré la Première ministre, portant le bébé dans ses bras.