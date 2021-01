"Nous ne serons pas réduits au silence" : voici les derniers tweets (désormais effacés) de Donald Trump

Selon Twitter , cette annonce est en effet interprétée par certains de ses supporters comme la preuve de l'illégitimité des résultats électoraux, et fait de l'événement une cible parfaite pour de nouvelles émeutes. "Des plans pour de futures manifestations armées prolifèrent sur Twitter et ailleurs, y compris pour une deuxième attaque du Capitole le 17 janvier 2021", relève la plateforme. Et c'est pour ce "risque de nouvelles incitations à la violence" que cette dernière a justifié la fermeture d'un des comptes les plus suivis dans le monde.

Privé de compte personnel, le président sortant Donald Trump s'est emparé de son second compte @POTUS - officiel celui-ci. "Twitter est allé encore plus loin dans son musellement de la liberté d'expression, et ce soir, les employés de Twitter ont coordonné avec les démocrates et la gauche radicale le retrait de mon compte de leur plateforme, pour me faire taire moi - et VOUS, les 75.000.000 grands patriotes qui ont voté pour moi", a-t-il écrit. Une dernière salve d'invectives rapidement effacées par Twitter vers 3h du matin (heure de Paris).