"Nous voulons mettre fin aux tensions" : à la tribune de l'ONU, Biden joue l'apaisement et le multilatéralisme

Après l'ère Trump, Joe Biden veut ouvrir une nouvelle page de coopération internationale et de multilatéralisme. Depuis l'Assemblée générale des Nations unies ce mardi à New York, le président américain a tenu à rassurer ses alliés en jouant la carte de l'apaisement et de l'ouverture. "Nous ne cherchons pas de nouvelle Guerre froide", a-t-il notamment lancé à la tribune.

Alors que la France est en conflit avec les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, après le torpillage d'un gros contrat de sous-marins français qui devaient être achetés par Canberra , Joe Biden affirme "vouloir mettre fin aux tensions". Sans jamais citer nommément la France, ou d'autres pays avec lesquels les relations avec les États-Unis sont compliquées, à l'image de la Chine, le chef de l'État a assuré de sa volonté à travailler avec "toute nation qui s'engage et recherche résolution pacifique pour partager les défis". Et ce "même si nous avons des désaccords intenses dans d'autres domaines".

"Nous devons coopérer et gérer nos relations de manière calme, pour éviter un conflit. Nous avons tous cette responsabilité. Les États-Unis vont être un compétiteur féroce et avec nos valeurs et notre force, nous allons défendre nos alliés et nos amis, et nous opposer aux tentatives des pays plus forts de dominer les plus faibles [...] Nous ne cherchons pas un monde divisé en blocs", a ainsi martelé le chef de l'État américain.