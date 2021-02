Nouveau rapt de masse au Nigeria : 317 jeunes filles enlevées dans une école

Ce rapt de masse est le dernier d'une série d'enlèvements d'adolescents perpétrés, dans le centre et le nord-ouest du Nigeria, par des groupes criminels, appelés localement des "bandits", qui terrorisent les populations, volent du bétail et pillent les villages. La semaine dernière, 42 personnes, dont 27 élèves ont été enlevées dans l'État du Niger, dans le centre-ouest du Nigeria, et plus de 300 garçons avaient également été enlevés début décembre 2020 à Kankara, dans l'État de Katsina. "La fréquence de ces enlèvements augmente, tandis que le mode opératoire demeure toujours le même", analyse dans Libération Vincent Hiribarren, directeur du bureau nigérian de l'Institut français de recherche en Afrique (Ifra).

En avril 2014, le rapt de 276 lycéennes à Chibok, dans l'État de Borno, revendiqué par Boko Haram, avait provoqué vague d'indignation mondiale. Un groupe, baptisé "Bring back our girls" ("Ramenez nos filles"), avait organisé des manifestations dans le pays pour réclamer leur libération et demander au pouvoir en place de faire plus contre ces attaques. Plusieurs personnalités politiques et médiatiques, dont l'ex-First Lady Michelle Obama, avaient apporté leur soutien au mouvement.