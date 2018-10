Nouvel accord commercial entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada : Trump gagne son bras de fer, l’AEUMC remplace l’Aléna

"Aujourd’hui, le Canada et les Etats-Unis sont parvenus à un accord de principe, de concert avec le Mexique, sur un nouvel accord commercial", se félicitent dans un communiqué commun le représentant au commerce des Etats-Unis, Robert Lighthizer, et la ministre des affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland. L'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) remplacera l’Aléna, l’accord en vigueur depuis 1994. Une volonté du président Trump, qui a toujours jugé l’ancien traité de libre-échange "désastreux" pour l'économie américaine. Il avait d’ailleurs insisté tout particulièrement pour que le nom, Aléna ou Nafta en anglais, soit changé. C’est dorénavant chose faite.





"L'AEUMC offrira à nos travailleurs, agriculteurs, éleveurs et entreprises un accord commercial de grande qualité qui donnera lieu à des marchés plus libres, à un commerce plus équitable et à une croissance économique solide dans notre région", souligne le communiqué publié peu avant minuit dimanche soir, la date-butoir imposée par les États-Unis pour arriver à rallier le Canada au compromis déjà trouvé par Mexico et Washington fin août.





Depuis des semaines, les Canadiens négociaient d’arrache-pied pour obtenir un accord équilibré. "C’est un bon jour pour le Canada", s'est d'ailleurs félicité le premier ministre canadien, Justin Trudeau,