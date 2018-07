Nouvel empoisonnement au Royaume-Uni : le ton monte (encore) entre Londres et Moscou

Le Royaume-Uni a également tenu à prévenir l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), s'attirant les foudres de Moscou. "Nous appelons les forces de l'ordre britanniques à ne pas céder aux sales jeux politiques commencés par certaines forces à Londres", a déclaré Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe. "Le gouvernement de Theresa May et ses représentants auront à s'excuser", a-t-elle ajouté.





Face à la panique qui menace de s'emparer de la population, l'exécutif s'est voulu rassurant. Salisbury "reste ouverte au commerce. Le gouvernement continuera à fournir tout le soutien à la communauté locale", a assuré Theresa May. Mais tout en affirmant qu'il n'y a "pas de risque immédiat pour la santé", l'agence de santé publique Public Health England (PHE) a conseillé "par précaution" aux personnes s'étant rendues aux mêmes endroits que les victimes de laver leurs vêtements. Elle a aussi demandé aux gens "d'être vigilants lorsqu'ils ramassent des objets inconnus ou dangereux comme des aiguilles ou des seringues".





Les deux Britanniques, un homme de 45 ans et une femme de 44 ans, ont été pris en charge dans un état critique, ce samedi à Amesbury (sud-ouest de l'Angleterre), une petite ville située à une douzaine de kilomètres de Salisbury, où Sergueï Skripal et Ioulia Skripal avaient été empoisonnés début mars au Novitchok, un agent neurotoxique de conception soviétique. Jeudi, la police s'activait pour déterminer comment le couple de Britanniques a pu être exposé au même agent innervant que celui utilisé contre les Skripals. Selon une source gouvernementale, "une des hypothèses envisagées est que l'un des deux a ramassé le contenant utilisé pour stocker l'agent neurotoxique utilisé contre les Skripals. Le Novitchok aurait été étalé sur la porte d'entrée des Russes et aurait pu être jeté à un autre endroit."