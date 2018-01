Nouvelle-Calédonie : 800 hectares brûlés en périphérie de Nouméa, des habitations menacées

Le feu ravage en ce moment une partie de la Nouvelle-Calédonie. Au Mont-Dore, dans la banlieue de Nouméa, 800 hectares ont été détruits par les flammes jeudi, selon les estimations transmises par la sécurité civile. La partie sud de la commune subit en effet trois feux, dont deux ont fini par se rejoindre dans le secteur de la rivière des Pirogues.





Le premier sinistre a ravagé plus de 350 hectares de végétation. Une quarantaine d'habitants, dont des pensionnaires d'une maison de retraite, ont dû être évacués vers un centre d'accueil ouvert par la mairie. Une exploitation agricole a été détruite. Le second incendie, toujours en cours, a quant à lui dévasté 450 hectares de végétation et menace de s'étendre à une plaine aux enjeux écologiques importants.