Nouvelle fusillade au Texas : un lycéen a ouvert le feu dans un lycée de Santa Fe

Au Texas, une fusillade a eu lieu ce vendredi 18 mai dans un lycée de Santa Fe. Un élève a en effet ouvert le feu dans son établissement, au moment de la rentrée de classe, tuant une dizaine d'adolescents. Le tireur, âgé de 17 ans, a été arrêté et incarcéré. C'est la 22ème fusillade survenue en milieu scolaire aux Etats-Unis depuis le début de l'année.



