Nouvelle majorité indépendantiste en Catalogne : et maintenant ?

La majorité absolue acquise leur permet de garder la mainmise sur la région. Si l’ensemble du bloc séparatiste a perdu deux sièges par rapport à la l’Assemblée sortante, les deux principaux partis – ERC et Junts per Catalunya – sortent, eux, renforcés. Avec 32 élus pour le mouvement d’Oriol Junqueras et 34 pour celui de Carles Puigdemont (66 au total), l’ancienne coalition Junts per Sí, qui avait obtenu 62 sièges en 2015, accroît son influence au sein du Parlement, même si elle aura à nouveau besoin du petit parti d'extrême-gauche CUP pour atteindre le seuil fatidique des 68 sièges. Sa priorité devrait être la levée des sanctions de l’article 155 de la Constitution espagnole et la reprise de négociations avec Madrid pour une plus grande autonomie –notamment fiscale– de la Catalogne, comme l’a souligné Carles Puigdemont ce vendredi depuis Bruxelles, où il a appelé Mariano Rajoy au dialogue.





"C'est assez inédit comme situation", explique à LCI Barbara Loyer, directrice de l’Institut français de géopolitique et spécialiste de l’Espagne. Selon elle, un certain flou persiste quant à la suite politique des événements. "Le programme des indépendantistes, c’était de gagner, mais ils n'ont pas dit ce qu'ils feraient en cas de victoire". Les négociations pour former un gouvernement commenceront après les fêtes de fin d'année, le 6 janvier vraisemblablement. Eles devraient permettre de tirer les premiers enseignements.