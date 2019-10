Nouvelle nuit de tensions à Barcelone à la veille d'une grève générale

TENSIONS - Barcelone a vécu une quatrième nuit de tensions, de jeudi 17 à vendredi 18 octobre. A la veille d'une "grève générale" et de la convergence de la "marche des libertés" pour une manifestation massive dans la capitale régionale, le dialogue semble rompu entre les indépendantistes, pour qui il n'y a plus de "pas en arrière", et le gouvernement qui semble inflexible.

Barricades en feu, cocktails molotov, affrontements avec la police… Les rues de Barcelone étaient encore sous tension ce jeudi 17 octobre. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les indépendantistes catalans étaient mobilisés pour une quatrième nuit consécutive. A l’origine de ces violences : les lourdes peines de 9 à 13 ans de prison infligées lundi aux leaders séparatistes pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017. Vendredi, une "grève générale"doit avoir lieu en Catalogne, et une "marche des libertés" partie de toute la région doit converger dans la métropole catalane pour une manifestation massive prévue à 15 heures, qui s’annonce comme un point d’orgue de la mobilisation.

Une nuit plus calme que ces derniers jours

Au quatrième soir de la mobilisation, des centaines de jeunes ont enflammé des barricades dans le centre chic de Barcelone, lançant des cocktails molotov sur les forces de l’ordre, qui ont riposté par des tirs de balles en mousse, rapportent des journalistes de l'AFP. Une situation bien plus calme que ces deux derniers jours, où la ville a connu de véritables scènes de guérilla urbaine entre manifestants et policiers dès le lundi, lorsque des milliers de manifestants ont bloqué l’aéroport. Jeudi, une nouvelle manifestation a réuni près de 13 000 personnes en début de soirée dans une ambiance festive, quelques heures après une manifestation étudiante ayant rassemblé 25 000 personnes.

44% des Catalans en faveur de l'indépendance

"Nous ne pouvons pas nous permettre de faire un pas en arrière ". Pour le président indépendantiste catalan Quim Torra -qui a condamné les violences mercredi -, la Catalogne sera indépendante dans les deux ans à venir. Dans un discours de défi à l’Etat Espagnol devant le parlement régional, il a affirmé la nécessité de la "défense inaliénable de notre droit à l'autodétermination". Aux commandes du gouvernement régional et dominant le parlement, les indépendantistes ne représentent toutefois pas la majorité des 7,5 millions de Catalans. D'après le dernier sondage publié en juillet par le gouvernement régional, 44% de la population est favorable à l'indépendance tandis que 48,3% y est opposée.

La rédaction de LCI Twitter