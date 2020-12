Variant du coronavirus : deux premiers cas repérés au Canada

Le variant "britannique" du coronavirus semble de plus en plus planétaire. Des cas d'infections à cette version mutante du virus ont pour la première fois été repérés au Canada, ont annoncé samedi les autorités sanitaires de l'Ontario.

Après de premiers cas de contaminations signalés dans le sud de l'Angleterre, la variante du virus a été repérée dans de nombreux pays dont la France, la Suède, l'Italie, l'Allemagne, le Danemark, le Japon ou encore le Liban. Beaucoup de ces cas provenaient de personnes ayant voyagé au Royaume-Uni, où le variant pourrait avoir été présent dès septembre.

Cette forme du SARS-CoV-2 pourrait être davantage contagieuse que les autres souches connues, jusqu'à 70% selon une étude britannique de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Les données sont toutefois encore trop parcellaires pour l'établir de manière certaine. De même, aucun élément ne laisse pour l'heure penser que ce variant serait plus dangereux, où qu'il remettrait en cause l'efficacité des vaccins.