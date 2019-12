Nouvelle-Zélande : cinq morts et huit personnes toujours recherchées après l'éruption du volcan de White Island

L'espoir de les retrouver vivants s'amenuise d'heure en heure. Mardi 10 décembre, au lendemain de l'éruption du volcan situé sur White Island en Nouvelle-Zélande, le bilan rapporté par les autorités était de cinq personnes décédées et de huit personnes toujours recherchées.

Cette enquête criminelle se déroulera parallèlement à une autre enquête menée par l'organisme de surveillance Work Safety New Zealand, en charge de la sécurité au travail, a-t-il indiqué. S'exprimant avant l'annonce de l'ouverture de cette enquête, la compagnie White Island Tours a indiqué qu'il prenait très au sérieux ses responsabilités en matière de sécurité.

"Je peux maintenant confirmer que nous allons ouvrir une enquête criminelle sur les circonstances dans lesquelles des personnes sont décédées et ont été blessées sur White Island", a déclaré à la presse le sous-commissaire John Tims à Wellington. Il n'a pas précisé l'objet de cette enquête ni les chefs d'accusations auxquels elle pourrait aboutir.

Le président de White Island Tour, Paul Quinn, a expliqué lundi 9 décembre à la télévision néo-zélandaise (TVNZ) que sa compagnie prenait des mesures en fonction du rapport du niveau d'activité du volcan émis par l'agence géoscientifique gouvernementale (GNS).

Il a affirmé que le niveau d'activité était de 2, ce qui correspond à des "troubles volcaniques modérés à élevés".

Paul Quinn a annoncé que deux guides de sa compagnie ont disparu après cette éruption.

Parmi les disparus et blessés figurent des touristes d'Australie, des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de Chine et de Malaisie, ainsi que des Néo-Zélandais qui les guidaient. Environ 10.000 touristes se rendent chaque année sur ce volcan qui a connu de fréquentes éruptions au cours des 50 dernières années, la plus récente remonte à 2016.