Nouvelle-Zélande : depuis sa cellule, le tueur de Christchurch lance un appel aux armes dans une lettre haineuse

Brendon Tarrant refait parler de lui. L'auteur de l'attentat contre deux mosquées de Christchurch, lors duquel 51 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées, a adressé un courrier haineux depuis sa prison à un sympathisant. La violente lettre manuscrite de six pages, destinée à un certain "Alan" basé en Russie, a ensuite été mise en ligne sur le forum 4chan, fréquenté par de nombreux suprémacistes blancs.





Rédigé au crayon et en capitales à l'aspect enfantin, le document daté du 4 juillet relate le voyage d'un mois qu'aurait fait Tarrant en Russie en 2015. Le tueur de Christchurch y partage aussi son admiration pour le fasciste britannique Oswald Mosley et évoque sa conviction, selon laquelle, "il y a un grand conflit à l'horizon".