"L'éruption n'était pas prévisible" : le drame du volcan néo-zélandais passé au crible

"Les personnes sur place ont soit été étouffées par l’épais panache blanc et noir de vapeur et de cendres qui a été émis par le volcan, soit brûlées ou encore 'mitraillées' par d’importants blocs de roche expulsés lors de l’éruption" ajoute-t-il concernant les circonstances de la mort des personnes présentes lors du drame.

"La visite du volcan de White Island, véritable bijou situé dans l’Océan Pacifique, est devenue depuis quelques années une randonnée classique. Les touristes le visitant devaient être prévenus des risques, des casques et des masques à gaz leur étant fournis le plus souvent" développe Jacques-Marie Bardintzeff. "Des précautions avaient également été prises avec la confection d’un abri, une sorte de conteneur, sur l’île. Néanmoins, le fait que le volcan soit situé sur une île augmente de fait les risques, l’évacuation étant plus difficile."