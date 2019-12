Eruption meurtière en Nouvelle-Zélande : l'envoi de secouristes est toujours jugé trop risqué

Une attente de plus en plus insoutenable pour les proches des victimes pour lesquelles il n'y a plus aucun espoir. Ce mercredi, la police néo-zélandaise a expliqué que le volcan entré en éruption sur l'île de White Island était encore trop dangereux pour permettre l'envoi de secouristes.

L'éruption de lundi sur cette île très touristique au nord de la Nouvelle-Zélande a déjà fait fait six morts et de nombreux blessés.