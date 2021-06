Nouvelles frappes israéliennes à Gaza en réponse à des ballons incendiaires lancés vers Israël

L'armée a affirmé avoir ciblé un site militaire du Hamas et un site de lancement de roquettes, situés respectivement à Gaza City et à Khan Younès, ville du sud de cette enclave sous blocus israélien depuis près de 15 ans. Et des journalistes de l'AFP dans la bande de Gaza ont fait état de déflagrations.

Il s'agit de la seconde série de frappes israéliennes dans la bande de Gaza depuis le début de la semaine et la fin de la guerre éclair du 10 au 21 mai dernier, avec le mouvement islamiste armé Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, micro-territoire palestinien de deux millions d'habitants. Ces tensions ont resurgi en marge des manifestations nationalistes et d'extrême-droite organisées mardi 16 juin. Certains députés arabes avaient dénoncé ces marches comme "une provocation" et une partie de la classe politique craignait une escalade de violences.

Par ailleurs, ces nouveaux échanges de tirs interviennent alors que l'ONU et l'Égypte tentent de consolider le cessez-le-feu fragile qui a permis de mettre fin à cette guerre-éclair, et à l'approche de la visite, prévue à partir de samedi, aux États-Unis du chef de l'armée israélienne, le général Aviv Kohavi. Ce dernier doit se rendre notamment en Floride, au siège du Commandement militaire pour le Moyen-Orient, et reviendra avec ses interlocuteurs américains sur la guerre qui a opposé pendant 11 jours l'État hébreu et le Hamas.