Nucléaire iranien : le stock d'uranium enrichi 16 fois supérieur à la limite fixée

C'est un bâton de plus dans la roue des négociations sur la limitation du nucléaire iranien, dont les rouages ont toutes les chances de gripper. Selon deux rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) rendus publics lundi 31 mai, l'Iran comptabilise désormais une quantité d'uranium faiblement enrichi 16 fois supérieure à la limite autorisée par l'accord de 2015 (JCPoA). L'accumulation de matière fissile nécessaire à la fabrication d'une bombe nucléaire est une affaire de quelques mois à peine au vu des quantités enregistrées.

Une information qui tombe à pic, en plein cycle de négociations entre les signataires de l'accord, dont les États-Unis et la France, réunis à Vienne pour tenter de le sauver. Depuis 2018 et le rétablissement des sanctions américaines ordonné par Donald Trump, Téhéran s'en est peu à peu affranchi, violant, sans s'en cacher, ses obligations en termes de recherche et développement, de quantité d'uranium enrichi et de centrifugeuses en action.

Ces derniers mois, l'Iran est passé en termes d'enrichissement de l'uranium de 20% à plus de 60%, se rapprochant ainsi des 90% nécessaires à une utilisation militaire. Une manière de dénoncer les sanctions qui pèsent sur un pays exsangue économiquement, et de mettre la pression sur les chancelleries occidentales pour la suite des pourparlers sur la suite.