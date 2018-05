Nucléaire iranien : les États-Unis, "gendarme économique de la planète" ?

Mais, au premier abord, si l'objectif de Washington est bel et bien de tuer l'actuel accord sur le nucléaire iranien, les États-Unis semble avoir peu d'intérêt à exempter les entreprises européennes de sanctions. C'est là qu'intervient, en théorie, le "nouvel accord" évoqué par Emmanuel Macron et Donald Trump, qui doit englober, outre le nucléaire iranien à court terme, les activités balistiques de l'Iran, la stabilité politique dans la région et le programme nucléaire à long terme. Ce nouvel accord "est là aujourd'hui pour donner une perspective pour éviter un vide stratégique", indique une source à l'Elysée, mais il est surtout bourré de lignes rouges du point de vue des Iraniens.





" La marge de manœuvre de l’Union européenne est assez réduite", analyse ainsi pour RFI Vincent Eiffling, chercheur à l'Université de Louvain en Belgique, qui évoque un ultime scénario : "L'Union européenne pourrait mettre en place des contre-mesures qui viendraient contrebalancer la décision d’établir des sanctions extraterritoriales américaines, ce qui conduirait finalement l’Europe à s’engager dans une espèce de guerre politico-commerciale avec les Etats-Unis". Une guerre commerciale entre alliés donc, à défaut d'une guerre tout court sur le terrain face à un poids lourd régional.