Nucléaire iranien : sortie de l'accord, retour des sanctions contre Téhéran, "vraie solution", ce que Trump a annoncé

"Nous travaillerons avec nos alliés pour trouver une vraie solution complète et durable à la menace nucléaire iranienne. Cela comprendra des efforts pour éliminer la menace du programme de missiles balistiques (de l'Iran), pour stopper ses activités terroristes à travers le monde et pour bloquer ses activités menaçantes à travers le Moyen-Orient" a lancé Donald Trump.





"Mais le fait est qu'ils vont vouloir conclure un accord nouveau et durable, un accord qui bénéficierait à tout l'Iran et au peuple iranien. Quand ils (seront prêts), je serai prêt et bien disposé. De belles choses peuvent arriver à l'Iran", a-t-il conclu.