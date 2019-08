Nucléaire iranien, tensions avec la Chine, climat, taxe Gafa... Ce qu'il faut retenir du G7 à Biarritz

Sur la "guerre commerciale" sino-américaine, Donald Trump pense que "la Chine est sincère dans sa volonté de trouver un accord" mais aussi qu’elle "n'a pas le choix" et doit en signer un. De son côté, le principal négociateur chinois, Liu He, a assuré que Pékin était prêt à "résoudre calmement le problème par des consultations et la coopération". Aussi, après une escalade de sanctions réciproques via les droits de douane, les deux Etats vont reprendre le chemin de la négociation. "Nous avons des négociations qui n'ont jamais été aussi significatives", a notamment confirmé le président américain en ce dernier jour du G7.





"On voit que les choses bougent. Mon souhait, c'est qu'un accord soit trouvé. Ni les Etats-Unis ni la Chine ne sont naïfs, nous devons veiller à ce que cet accord réduise l'incertitude pour ces deux pays, mais aussi pour l'économie mondiale", a commenté pour sa part Emmanuel Macron. Des déclarations de bonne augure pour le commerce international, que le président a complétées par une annonce plus globale. "Nous avons décidé d'accélérer, pour changer et moderniser les règles du commerce international afin que tout le monde puisse échanger de manière équilibrée. C'est à nous, à nos ministres, de faire ce travail", a expliqué le chef d'Etat au nom des pays du G7.