Nucléaire iranien : Trump fera son annonce ce soir, quelles sont ses options ?

En contrepartie des engagements pris par Téhéran de ne plus enrichir d’uranium à plus de 4% (ce qui permet un usage civil mais pas militaire), Washington a suspendu ses sanctions visant notamment la Banque centrale iranienne et les revenus pétroliers du pays.





Donald Trump pourrait alors confirmer la levée des sanctions, options qui parait la moins probable. S’il la choisissait, il donnerait une chance à un "nouvel accord" initié par la France et pourrait attendre la mi-juillet (date de la levée du plus gros des sanctions) pour refixer un ultimatum.