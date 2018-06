Nucléaire : le premier EPR de la planète est chinois

Certains lui prédisent un grand avenir, l'assurance d'une électricité sans danger et sans carbone pendant des décennies. D'autres y voient une technologie fragile, ruineuse et pas encore au point. Après dix ans de travaux, le premier réacteur EPR a enfin démarré. Couvée et développée par EDF, cette centrale de troisième génération n'a pas vu le jour sur notre territoire, mais en Chine.



