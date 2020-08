Océan Indien : ce qu'il faut savoir sur la marée noire à l'Ile Maurice

Le vraquier, appartenant à un armateur japonais mais battant pavillon panaméen, voyageait à vide mais transportait 200 tonnes de diesel et 3.800 tonnes d'huile lourde, selon la presse locale. Ces hydrocarbures commencent à s'échapper de la coque en raison d'une "fissure dans le navire", a indiqué le ministère mauricien de l'Environnement dans un communiqué. "Nous sommes dans une situation de crise environnementale", a reconnu le ministre en conférence de presse. Il a demandé au public de ne pas s'aventurer sur les plages et dans les lagons alentour.

"C'est la première fois que nous sommes confrontés à une catastrophe pareille et nous ne sommes pas suffisamment équipés pour traiter ce problème", a prévenu le ministre de la Pêche, Sudheer Maudhoo. Selon lui, toutes les tentatives pour stabiliser le navire ont échoué en raison des mauvaises conditions en mer. Les efforts pour pomper les hydrocarbures se sont également jusqu'ici révélés infructueux.

Si le bateau finit par se briser, cela pourrait entraîner une fuite encore plus importante d'hydrocarbures et des dommages colossaux en mer et sur le littoral, redoutent les écologistes. Une course contre la montre est donc lancée. Le quotidien Le Mauricien rapportaient vendredi que "le pays est passé en urgence environnementale", selon un communiqué publié à l’issue de la réunion du Cabinet des ministres.